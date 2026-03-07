Cade dal tetto che stava pulendo | 70enne in ospedale dopo un volo di 3 metri

Un uomo di 70 anni è rimasto ferito dopo essere caduto dal tetto della sua casa mentre cercava di pulire i pannelli fotovoltaici. Durante il lavoro, ha scivolato e si è schiantato al suolo da un’altezza di circa tre metri, finendo in strada. È stato trasportato d’urgenza in ospedale per le ferite riportate.

Era salito sul tetto della sua abitazione per pulire i pannelli fotovoltaici, quando all’improvviso scivola e cade da 3 metri di altezza, finendo in strada.L’incidente si è verificato intorno alle 15.40 di oggi, sabato 7 marzo, in via Serraglio 8 a Cesano Maderno. A rimanere ferito un uomo di 70 anni. Sul poto sono immediatamente arrivati in codice rosso i sanitari del 118 con un’ambulanza di Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza. L’uomo ha riportato importanti lesioni a seguito della caduta ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Monza San Gerardo.Sul posto sono anche giunti i carabinieri della compagnia di Desio per indagare sull'accaduuto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

