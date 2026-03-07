Cade dal ponteggio | è gravissimo

Nel primo pomeriggio di ieri, un lavoratore è caduto da un ponteggio in un’abitazione di via Vespucci, vicino alla tangenziale di Novellara. L’incidente si è verificato durante le operazioni di lavoro, causando un infortunio considerato gravissimo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato immediatamente la persona in ospedale. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento.

Un grave infortunio sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio di ieri in una abitazione di via Vespucci, a ridosso di un tratto della tangenziale di Novellara. Verso le 15 un operatore addetto al tinteggio della parete esterne di un immobile è rovinato al suolo dal ponteggio, da un'altezza di circa tre metri. Sono stati i suoi colleghi, dipendenti di un'impresa di tinteggiature con sede nella Pianura Reggiana, a prestare il primo soccorso, mentre sul posto venivano fatti intervenire i soccorsi sanitari con l'ambulanza della Croce rossa di Fabbrico e il personale dell'automedica della Bassa. Inizialmente il paziente appariva in condizioni non critiche, risultando cosciente, lamentando solo un forte dolore alla spalla.