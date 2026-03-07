Un uomo di 82 anni è caduto giovedì da una rampa di tre metri a Lerici. Dopo ore di tentativi di salvataggio, i medici dell’ospedale San Martino hanno dichiarato la morte cerebrale. La famiglia si trova ora a confronto con questa tragica conclusione. La prognosi rimane invariata e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.

Col passare delle ore la speranza si è via via affievolita, fino a quando i sanitari del San Martino hanno dichiarato la morte cerebrale dell’82enne caduto giovedì da una rampa a Lerici. Giorgio Musu, classe 1944 di Bussoleno (Torino) stava lavorando nella zona del Cappellano a un intervento di ripristino della scarpata per conto del Comune quando, per cause al vaglio delle indagini, è caduto dalla rampa facendo un volo di tre metri. A dare l’allarme è stato il dipendente della sua ditta, ai sanitari intervenuti sul posto la situazione è apparsa subito molto grave; Musu era privo di conoscenza per il trauma cranico subito, è stato trasportato al San Martino di Genova con l’elicottero Drago dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cade da una rampa di tre metri: dichiarata la morte cerebrale

Leggi anche: Insegnante investita da un furgone. Dichiarata la morte cerebrale. Si valuta l’espianto degli organi

Investita mentre viaggiava in bicicletta: dichiarata la morte cerebraleDichiarata la morte cerebrale della 53enne investita nella giornata di ieri, 26 febbraio, in via Vasco De Gama a Foligno da un furgoncino che si è...

Altri aggiornamenti su Cade da una rampa di tre metri....

Discussioni sull' argomento Cade da una rampa di tre metri: dichiarata la morte cerebrale; Varese: Crepa sulla rampa, sopralluogo in corso; Monaldi, lo sfogo di Oppido: Ho salvato 3000 bimbi, anche io sono la vittima.

MAROSTICA (VI). CADE DA UN’IMPALCATURA, GRAVE OPERAIO DI 55 ANNI L’infortunio sul lavoro a Marostica (Vi), a poche decine di metri dalle mura. Un operaio di 55 anni di Trebaseleghe è caduto da un ponteggio, un volo di circa due metri con una ca - facebook.com facebook

>>>ANSA/Ex Ilva, cade da 10 metri e muore un operaio a Taranto. I sindacati 'Sciopero di 24 ore'. Convocazione giovedì a Palazzo Chigi #ANSA x.com