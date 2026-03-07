Questa sera, sabato 7 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Caccia all’agente Freegard (Rogue Agent), film drammatico britannico del 2022, diretto da Adam Patterson e Declan Lawn, autori della sceneggiatura insieme a Michael Bronner, che aveva tratto il soggetto da un suo articolo su una storia realmente accaduta. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. James Norton interpreta il ruolo di Robert Hendy-Freegard, un truffatore che riuscì a raggirare molte persone spacciandosi per agente segreto dell’MI5. Gemma Arterton è Alice Archer, la donna che nel film smaschera l’impostore e collabora alla sua cattura. Abbiamo... 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Caccia all’agente Freegard: tutto quello che c’è da sapere sul film

Ambulance: tutto quello che c’è da sapere sul filmAmbulance: trama, cast e streaming del film su Italia 1 Stasera, 15 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Ambulance, film del 2022...

Love Again: tutto quello che c’è da sapere sul filmQuesta sera, 22 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Love Again, film del 2023 scritto e diretto da James C.

Tutti gli aggiornamenti su Caccia all'agente Freegard tutto quello....

Temi più discussi: Caccia all'agente Freegard, in prima visione; Anticipazioni tv: torna Imma Tataranni-Sostituto Procuratore e non solo; Programmi TV 7 marzo 2026: cosa vedere stasera; Guida tv sabato 7 marzo 2026: cosa vedere stasera in tv?.

Caccia all'Agente Freegard: la spiegazione del finale del film e le differenze tra la storia vera e la finzioneCaccia all'agente Freegard, diretto da Declan Lawn e Adam Patterson, è basato sull'incredibile storia vera del truffatore seriale Robert Freegard. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul film con Jame ... comingsoon.it

Il film Caccia all’agente Freegard stasera su Rai 3: la tramaStasera in prima serata su Rai 3 in onda il film Caccia all’agente Freegard che racconta l'incredibile storia vera di Robert Hendy-Freegard: la trama. corrierenazionale.it

Serie A, in campo Atalanta-Udinese: orobici a caccia dell’Europa Cagliari-Como 1-2, ai lariani i tre punti. Cagliari-Como 1-2, Ieri Napoli-Torino 2-1. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/calcio-serie-a-giornata-28-inter- - facebook.com facebook

Vaticano, Papa Leone XIV nomina Gabriele Caccia nunzio a Washington x.com