Bustamante ucciso con due proiettili al petto aveva 19 anni | tragedia nel calcio in Cile

Un giovane calciatore cileno di 19 anni è stato ucciso con due colpi di arma da fuoco al petto. Tomas Bustamante Carriel è stato trovato davanti a una struttura sanitaria da quattro uomini che poi sono fuggiti. La sua morte ha sconvolto il mondo dello sport in Cile, lasciando un vuoto tra appassionati e compagni di squadra.

Tomas Bustamante Carriel è stato colpito da due proiettili al petto e lasciato davanti a una struttura sanitaria da quattro uomini poi fuggiti: la promessa del calcio cileno è morto a 19 anni. La polizia ha avviato le indagini e arrestato un sospettato.