Busta paga le novità nel cedolino di marzo ma non per tutti Aumenti e risparmi | i nuovi importi

A marzo, nella busta paga di alcuni lavoratori ci saranno novità evidenti, con aumenti e risparmi sui salari. La legge di Bilancio 2026 introduce un’imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali, che comporta un risparmio tra i 190 e gli 850 euro netti all’anno. La misura riguarda specificamente chi beneficia di questi rinnovi contrattuali.

Una gradita sorpresa è in arrivo nella busta paga di marzo. L'imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti derivanti dai rinnovi dei contratti prevista dalla legge di Bilancio 2026, vale infatti un risparmio tra i 190 e gli 850 euro netti l'anno. Il dato arriva dai calcoli della Fondazione Studi consulenti del lavoro, che ha valutato i possibili effetti in vista della prima applicazione della misura, attesa con i cedolini di marzo per tutti i lavoratori dipendenti con un reddito non superiore a 33mila euro. L'Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito le modalità applicative dello sgravio con una circolare di fine febbraio, rendendo possibile adottare la tassazione agevolata in busta paga.

