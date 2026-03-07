Busta paga le novità nel cedolino di marzo ma non per tutti Aumenti e risparmi | i nuovi importi

A marzo, nella busta paga di alcuni lavoratori ci saranno novità evidenti, con aumenti e risparmi sui salari. La legge di Bilancio 2026 introduce un’imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali, che comporta un risparmio tra i 190 e gli 850 euro netti all’anno. La misura riguarda specificamente chi beneficia di questi rinnovi contrattuali.

Una gradita sorpresa è in arrivo nella busta paga di marzo. L'imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti derivanti dai rinnovi dei contratti prevista dalla legge di Bilancio 2026, vale infatti un risparmio tra i 190 e gli 850 euro netti l'anno. Il dato arriva dai calcoli della Fondazione Studi consulenti del lavoro, che ha valutato i possibili effetti in vista della prima applicazione della misura, attesa con i cedolini di marzo per tutti i lavoratori dipendenti con un reddito non superiore a 33mila euro. L'Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito le modalità applicative dello sgravio con una circolare di fine febbraio, rendendo possibile adottare la tassazione agevolata in busta paga.

Cedolino scuola gennaio 2026, in busta paga aumenti degli stipendi e arretrati 2022-2024Il ministero dell’Istruzione e del Merito conferma l’accredito degli incrementi contrattuali e delle somme arretrate per oltre 1 milione di...

Scuola, novità in busta paga. Aumenti per docenti e AtaL’adeguamento del contratto è stato firmato alla vigilia di Natale e così i circa 14mila addetti umbri della scuola che oggi tornano negli istituti,...

Novità in busta paga a marzo con aumenti. Vale tra i 190 e gli 850 euro netti l'anno l'imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti derivanti dai rinnovi dei contratti prevista dalla Legge di Bilancio 2026.

Con la circolare dell'Agenzia delle Entrate entra in vigore la tassazione agevolata sugli incrementi in busta paga e quella su premi e turni festivi.

Un corriere Amazon si è visto trattenere 500 euro dalla busta paga per una piccola ammaccatura al furgone aziendale. Ma il datore di lavoro può davvero togliere soldi dallo stipendio da solo Partiamo da una regola generale: chi provoca un danno deve risar - facebook.com facebook

#Bancari #Abi, la tabella con gli aumenti in busta paga da marzo 2026 A partire dal mese di marzo 2026 sarà in vigore il quarto e ultimo aumento delle retribuzioni previsto dal #CcnlAbi rinnovato il 23 novembre 2023 Guarda le tabelle: tinyurl.com/swx4 x.com