Buio al parco Gandhi | area chiusa e proteste

Il parco Gandhi di via Manara, nel quartiere Ponterotto a San Benedetto, è stato chiuso da diversi giorni a causa di un guasto all’impianto di illuminazione pubblica che ha spento tutti i lampioni dell’area verde. La chiusura ha provocato proteste tra i cittadini, che si sono riuniti nelle vicinanze per esprimere il loro disappunto. La situazione ha attirato l’attenzione dei residenti e delle autorità locali.

Il parco Gandhi di via Manara, nella zona del Ponterotto a San Benedetto, è chiuso da parecchio tempo a causa di un guasto all'impianto di illuminazione pubblica che ha lasciato spenti i lampioni dell'intera area verde. In assenza di luce non è possibile garantire la sicurezza nelle ore serali e notturne e, proprio per questo motivo, è stato deciso di tenere il parco completamente chiuso per tutta la giornata. Al momento, non c'è infatti nessuno che possa assicurare la gestione quotidiana delle aperture mattutine e delle chiusure serali. Senza l'illuminazione funzionante, infatti, non sarebbe possibile controllare l'area nelle ore notturne. Dal Comune di San Benedetto del Tronto fanno sapere che sono in corso gli interventi per il ripristino dell'elettricità pubblica.