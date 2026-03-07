Il Tesoro ha concluso il collocamento del nuovo Btp Valore, con risultati molto positivi e una forte domanda da parte degli investitori. Le cedole sono state aumentate rispetto alle emissioni precedenti, attirando numerosi risparmiatori italiani. La raccolta ha registrato un incremento significativo, confermando l’interesse verso questa tipologia di titolo di Stato. La decisione di alzare le cedole ha avuto un impatto diretto sulla domanda.

Incassati oltre 16,2 miliardi. I tassi arrivano al 3,8%, il rendimento raggiunge il 17,5% Il collocamento del nuovo Btp Valore si è chiuso ieri con numeri solidi e con una decisione che premia i risparmiatori italiani. Il Tesoro ha infatti ritoccato al rialzo i tassi cedolari definitivi, migliorando le condizioni rispetto ai livelli minimi annunciati all’avvio dell’offerta.Il titolo dedicato al pubblico retail ha raccolto oltre 16,2 miliardi di euro attraverso 522.214 contratti, confermando ancora una volta il forte legame tra il debito pubblico e il risparmio delle famiglie.I tassi definitivi sono stati fissati al 2,60% per il primo e secondo anno, al 3,20% per il terzo e quarto anno e al 3,80% per il quinto e sesto anno, livelli superiori rispetto ai minimi iniziali del 2,50%, 2,80% e 3,50%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Btp Valore, il Tesoro alza le cedole ed è raccolta boom

