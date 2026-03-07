Brutale attacco russo a Kharkiv sventrato condominio | 7 morti anche bambini Zelensky | Non cali il silenzio sull’Ucraina

Un attacco russo a Kharkiv ha distrutto un condominio causando la morte di sette civili, tra cui due bambini. Le autorità ucraine segnalano che l’evento si è verificato mentre si intensificano le tensioni in altre zone del mondo, ma la guerra in Ucraina continua a provocare vittime innocenti. Il presidente del paese ha chiesto di mantenere alta l’attenzione sulla situazione nel conflitto.

Kiev, 7 marzo 2026 – Mentre i riflettori sono puntati sul conflitto in Medio Oriente, non si ferma la guerra in Ucraina che oggi conta altri sette morti civili, di cui due bambini. Sono vittime del raid russo lanciato questa notte che a Kharkiv ha colpito un condominio. Una decina i feriti e altre persone sarebbero sotto le macerie. L’attacco di missili e droni, esteso a varie regioni del Paese, ha praticamente sventrato l’ingresso dell’edificio residenziale di cinque piani che sorgeva nel quartiere Kyivskyi della città e di cui ora non restano che detriti. Tra le persone che hanno perso la vita – riporta Ukrinform – almeno due minorenni (tra cui una ragazza di 13 anni); altri minori - 6, 11 e 17 anni - sarebbero tra le 10 persone ferite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

