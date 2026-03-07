Brocchi commenta | Allegri-Real? Chissà come mai certe voci escono in determinati momenti…

Cristian Brocchi, ex centrocampista del Milan, è stato intervistato da 'Tuttosport' e ha commentato le voci di un possibile Allegri-Real. Brocchi ha detto: “Allegri-Real? Chissà come mai certe voci escono in determinati momenti…” La discussione si concentra sulle indiscrezioni di mercato e le tempistiche delle notizie che circolano nel mondo del calcio.

In vista del derby di Milano, in programma domani sera alle ore 20:45 a 'San Siro', l'ex centrocampista del Milan Cristian Brocchi è stato intervistato in esclusiva dal quotidiano 'Tuttosport'. Oltre alla sfida con l'Inter di Cristian Chivu, argomento principale, l'ex tecnico dei rossoneri si è espresso anche sulle voci dell'interesse del Real Madrid per Massimiliano Allegri. In giornata, durante la conferenza stampa, lo stesso allenatore del Diavolo ha risposto alle ultime indiscrezioni (clicca qui per leggere le sue parole). Di seguito le parole di Brocchi a 'Tuttosport' su Allegri-Real Madrid.