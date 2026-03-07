Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 7 marzo 2026

Ecco le dieci notizie più importanti del 7 marzo 2026 a Caserta. La giornata si è caratterizzata da eventi di cronaca, aggiornamenti politici e sviluppi sociali. La nostra selezione include gli avvenimenti che hanno avuto maggiore risonanza nella provincia, offrendo una panoramica chiara e dettagliata di quanto accaduto in questa data. Di seguito trovate la lista completa delle notizie più rilevanti.

Tanta cronaca ma anche notizie di attualità, politica e social. Volete una panoramica completa delle notizie del 7 marzo 2026? Ecco, vi proponiamo la nostra Top 10. - Picchia la compagna incinta e la ferisce con il coltello: "Devi abortire". Il 40enne, che aveva lasciato i domiciliari per recarsi a casa della donna, è stato arrestato dai carabinieri. - Imprenditore minaccia gli agenti durante il controllo: "Tengo quattro morti sulla coscienza". L'uomo è stato denunciato per minacce a pubblico ufficiale. In passato nella sua azienda trovate armi riconducibili al clan dei Casalesi. - Tentano la truffa dello specchietto ma vengono bloccati dai carabinieri dopo l'inseguimento.