Boos a Bastoni? L’ex giocatore della Juventus li definisce ‘ridicoli’ e ingiustificati

Un ex giocatore della Juventus ha commentato i fischi rivolti a Alessandro Bastoni, definendoli “ridicoli” e ingiustificati. Le polemiche sono esplose sui social e negli stadi, con tifosi divisi tra chi critica e chi difende il difensore. La discussione riguarda le reazioni dei supporter durante l’ultima partita, dove Bastoni è stato oggetto di fischi e insulti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, è al centro di un acceso dibattito tra gli appassionati di calcio in Italia. Dopo un controverso episodio avvenuto a febbraio, nel quale l’italiano ha portato all’espulsione del difensore della Juventus, Pierre Kalulu, Bastoni ha fatto parlare di sé. Molti tifosi continuano a fischiarlo durante le partite, ma l’ex ala della Juventus, Massimo Mauro, definisce tali reazioni “ridicole”. Mauro sottolinea che, nonostante Bastoni abbia commesso un errore, non è giusto che debba “pagare per il resto della sua vita” per quanto accaduto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

