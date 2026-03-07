Boom dei prezzi | Da qualche mese crescita continua

Negli ultimi mesi i prezzi sono aumentati costantemente, con bollette che preoccupano molte famiglie. Le materie prime sono rimaste ferme a causa del blocco navale, mentre il costo del carburante è salito notevolmente. Questa escalation ha avuto un impatto diretto sui costi di vita quotidiani e sul settore dei trasporti. La situazione si mantiene in continua evoluzione.

Bollette che preoccupano, le materie prime ’congelate’ dal blocco navale e il carburante che schizza alle stelle. Ce n’è abbastanza per allarmare un imprenditore, che deve fare quadrare i conti e deve assicurare occupazione e continuità ai propri dipendenti. Non nasconde i suoi dubbi sul futuro, Claudio Balboni della Couplins di Cento, specializzata anche in componenti per trasmissioni meccaniche: "Ogni giorno nella nostra azienda consumiamo 70 kwatt. E l’ultimo riferimento del prezzo dell’energia ha già fatto registrare un aumento. Siamo passati dai 0,11 kwattora di febbraio ai 0,15 kwattora di marzo. A dirlo è il Pun (prezzo unico nazionale), l’indice di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

