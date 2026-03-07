Boom dei prezzi | Da qualche mese crescita continua

Negli ultimi mesi i prezzi sono aumentati costantemente, con bollette che preoccupano molte famiglie. Le materie prime sono rimaste ferme a causa del blocco navale, mentre il costo del carburante è salito notevolmente. Questa escalation ha avuto un impatto diretto sui costi di vita quotidiani e sul settore dei trasporti. La situazione si mantiene in continua evoluzione.

Bollette che preoccupano, le materie prime ’congelate’ dal blocco navale e il carburante che schizza alle stelle. Ce n’è abbastanza per allarmare un imprenditore, che deve fare quadrare i conti e deve assicurare occupazione e continuità ai propri dipendenti. Non nasconde i suoi dubbi sul futuro, Claudio Balboni della Couplins di Cento, specializzata anche in componenti per trasmissioni meccaniche: "Ogni giorno nella nostra azienda consumiamo 70 kwatt. E l’ultimo riferimento del prezzo dell’energia ha già fatto registrare un aumento. Siamo passati dai 0,11 kwattora di febbraio ai 0,15 kwattora di marzo. A dirlo è il Pun (prezzo unico nazionale), l’indice di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Boom dei prezzi: "Da qualche mese crescita continua" Leggi anche: Mercato immobiliare, la crescita dei prezzi continua: case più care del 4% in un anno Leggi anche: Pasta, olio, carne e latte, boom dei prezzi in 5 anni: così la spesa costa 152 euro in più al mese – Il rapporto EP 298 - - Does Your Nose Know The Importance of Aroma When Choosing Your Weed. Contenuti utili per approfondire Boom dei prezzi Da qualche mese.... Temi più discussi: Uova sempre più care: aviaria e boom dei consumi spingono i prezzi; Pasta, olio, carne e latte, boom dei prezzi in 5 anni: così la spesa costa 152 euro in più al mese - Il rapporto; Boom dei prezzi: Da qualche mese crescita continua; Medio Oriente, il boom dei prezzi dell’energia allarma le imprese. Lorraine Berton: In montagna fabbisogni più elevati. Serve una risposta forte europea. Iran, la guerra spinge la speculazione: boom dei prezzi per i voli privati da DubaiLa guerra in Iran e nel Medio Oriente, come tutte le guerre, favorisce la speculazione. A tutti i livelli, dai costi potenziali che vengono scaricati sui consumatori finali, come avviene per gli ingiu ... adnkronos.com Medio Oriente, il boom dei prezzi dell’energia allarma le imprese. Lorraine Berton: In montagna fabbisogni più elevati. Serve una risposta forte europeaBELLUNO. Il rischio di un nuovo shock energetico per le nostre aziende è altissimo. Così Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, interviene a commentare l’aggravarsi degli equ ... ildolomiti.it Medio Oriente, Nord Africa e Sudamerica: Milan, è social boom, 90 milioni di follower. E con Modric... x.com Un’annata a due velocità: un boom di fioriture fra dicembre e gennaio, poi un periodo di maltempo e il caldo di fine febbraio, che hanno guastato un po’ il prodotto costringendo le ditte a selezionare e lasciare scarti - facebook.com facebook