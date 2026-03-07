Davide Bonolis, figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, ha partecipato a Verissimo insieme alla fidanzata Martina Dotti, facendo la sua prima intervista di coppia. Durante l'intervista, ha parlato di un periodo difficile vissuto in famiglia, senza entrare nei dettagli, e ha condiviso la presenza di momenti di sofferenza legati alla sua storia personale. La coppia si è raccontata davanti alle telecamere, offrendo uno sguardo sulla loro relazione.

Prima intervista di coppia a Verissimo per Davide Bonolis e la fidanzata Martina Dotti. Lui è il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, lei un'aspirante giornalista e personaggio del Minimondo di Avanti un altro. Silvia Toffanin ha commentato con i suoi ospiti l'amore che li lega ormai da quasi un anno ma è stato impossibile non parlare di una delle famiglie più note del mondo dello spettacolo e la separazione che qualche anno fa ha cambiato tutto. Davide Bonolis a Verissimo parla dei suoi genitori "Siamo ancora una famiglia unitissima, per noi figli è come se non si fossero mai separati. Viaggiamo insieme, mangiamo insieme, facciamo ancora tante cose insieme.

© Dilei.it - “Bonolis e Sonia Bruganelli, quanta sofferenza”, le rivelazioni del figlio Davide a Verissimo

