bombardato il principale aeroporto di teheran esplosioni a dubai manama e gerusalemme

L’esercito israeliano ha attaccato l’aeroporto internazionale Mehrabad a Teheran, mentre esplosioni sono state segnalate a Dubai, Manama e Gerusalemme. Secondo il Washington Post, la Russia fornirebbe informazioni di intelligence ai pasdaran per colpire le forze americane. Non ci sono altri dettagli su eventuali danni o vittime.

L’esercito israeliano ha bombardato l’aeroporto internazionale Mehrabad a Teheran. Secondo il Washington Post, la Russia starebbe “fornendo informazioni d’intelligence ai pasdaran per colpire le forze americane”. Reuters ha rivelato che, secondo il Pentagono, sono gli Usa a essere responsabili dell’attacco alla scuola iraniana in cui sono morte 150 bambine. Intanto il presidente americano Donald Trump chiude a qualsiasi negoziati con l’Iran e annuncia di volere “la resa incondizionata“ Nuove esplosioni sono state udite a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, e a Manama, capitale del Bahrein, nell’ottavo giorno di guerra in Medio Oriente. Lo riferiscono corrispondenti dell’AFP sul posto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Iran, Teheran conferma morte Khamenei. Nuove esplosioni a Dubai, Doha e Manama(Adnkronos) – La tv di Stato iraniana ha confermato la morte dell'ayatollah Ali Khamenei nell'attacco di ieri condotto da Stato Uniti e Israele.

