L’esercito israeliano ha attaccato l’aeroporto internazionale Mehrabad a Teheran, mentre esplosioni sono state segnalate a Dubai, Manama e Gerusalemme. Secondo il Washington Post, la Russia fornirebbe informazioni di intelligence ai pasdaran per colpire le forze americane. Non ci sono altri dettagli su eventuali danni o vittime.

L’esercito israeliano ha bombardato l’aeroporto internazionale Mehrabad a Teheran. Secondo il Washington Post, la Russia starebbe “fornendo informazioni d’intelligence ai pasdaran per colpire le forze americane”. Reuters ha rivelato che, secondo il Pentagono, sono gli Usa a essere responsabili dell’attacco alla scuola iraniana in cui sono morte 150 bambine. Intanto il presidente americano Donald Trump chiude a qualsiasi negoziati con l’Iran e annuncia di volere “la resa incondizionata“ Nuove esplosioni sono state udite a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, e a Manama, capitale del Bahrein, nell’ottavo giorno di guerra in Medio Oriente. Lo riferiscono corrispondenti dell’AFP sul posto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Bombardato il principale aeroporto di Teheran, esplosioni a Dubai, Manama e Gerusalemme

Iran, Teheran conferma morte Khamenei. Nuove esplosioni a Dubai, Doha e Manama(Adnkronos) – La tv di Stato iraniana ha confermato la morte dell'ayatollah Ali Khamenei nell'attacco di ieri condotto da Stato Uniti e Israele.

Leggi anche: Esplosioni a Teheran, ripartono gli attacchi di Israele e Usa. Mentre l’Iran risponde attaccando Gerusalemme e Dubai – I video

Aggiornamenti e notizie su Bombardato il principale aeroporto di....

Discussioni sull' argomento Iran, bombardato l'aeroporto di Teheran: alte colonne di fumo si alzano dopo i raid; Israele bombarda Teheran e Beirut, distrutta la tv pubblica iraniana. Libano, 52 morti e 15 feriti; Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video; VIDEO | Aeroporto Dubai colpito da drone iraniano: gente in fuga e diversi feriti.

Bombardato il principale aeroporto di Teheran, esplosioni a Dubai, Manama e GerusalemmeL’esercito israeliano ha bombardato l’aeroporto internazionale Mehrabad a Teheran. Secondo il Washington Post, la ... msn.com

Dopo aver bombardato illegittimamente l'Iran, senza avvisare l'Europa, gli USA chiedono ora supporto logistico agli alleati atlantici. Ma noi non possiamo chinare il capo a Trump e accettare qualsiasi cosa nello spirito di un'alleanza e un'amicizia che gli Stati U x.com

Israele pronta a bombardare a tappeto il Libano come già ha bombardato a tappeto Gaza, nella consueta violazione del diritto internazionale e con la consueta complicità dell’Occidente. Non possiamo restare in silenzio. Non possiamo restare a guardare. Fra - facebook.com facebook