Bollate inaugurato in via Verdi il Parco sportivo Città di Bollate

Oggi, sabato 7 marzo, a Bollate si è tenuta l'inaugurazione del nuovo Parco sportivo in via Verdi. Si tratta di un’area recentemente realizzata, dedicata alle attività sportive e ricreative dei cittadini. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti comunali e alcuni cittadini, che hanno assistito alla scopertura delle targhe e al taglio del nastro. L’evento ha attirato l’attenzione di chi vive nel quartiere.

