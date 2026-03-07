Oggi, sabato 7 marzo, a Bollate è stato inaugurato il nuovo Parco sportivo in via Verdi. La cerimonia ha visto la presenza delle autorità locali e degli abitanti del quartiere, che hanno partecipato alla scopertura delle strutture dedicate a diverse discipline sportive. L’area comprende campi e spazi pensati per attività all’aperto e incontri tra cittadini di tutte le età.

All’Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa. Prevenzione, diagnosi precoce e cure più coordinate per chi soffre di diabete e obesità. Il. Possedere un’auto porta comodità e libertà, ma comporta anche la responsabilità di una manutenzione regolare.. Saranno attivati il 2 marzo i nuovi servizi di cooperazione con l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti. Lo avrebbe sedotto dopo averlo conosciuto a un corso di ballo, per poi ricattarlo con. Allarme bomba questa mattina al Palazzo di Giustizia di Milano. Dopo alcune telefonate che segnalavano. Allarme bomba questa mattina al Tribunale di Milano. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Bollate, inaugurato in via Verdi il “Parco sportivo Città di Bollate”

Una selezione di notizie su Bollate inaugurato in via Verdi il...

Temi più discussi: Bollate, inaugurato in via Verdi il Parco sportivo Città di Bollate; Eventi: Festa della Donna con Red Carpet a Bollate e Candle Night Sanremo in rosa a Cormano; Bollate inaugurato in via Verdi il Parco sportivo Città di Bollate; Bollate inaugurato in via Verdi il Parco sportivo Città di Bollate.

Bollate, inaugurato in via Verdi il Parco sportivo Città di BollateBollate, inaugurato in via Verdi il Parco sportivo Città di Bollate. Oggi, sabato 7 marzo, la città ha vissuto un momento importante con l’inaugurazione ... ilnotiziario.net

Area verde e boschi per la città di domaniUna nuova area verde in via Deledda a Rho e due nuovi boschi urbani in via Pucci e via Nenni a Bollate. Prosegue l’attività di Forestami con piantagioni collettive per incrementare il capitale natural ... ilgiorno.it

Domani si inaugura il Parco sportivo Città di Bollate! Dopo giorni di anticipazioni, ci siamo quasi. Ci vediamo tutti… Sabato 7 marzo ore 11.00 via Verdi – Parco sportivo Città di Bollate Ti aspettiamo per scoprire insieme: i nuovi campi da gioco e i ta - facebook.com facebook