Boccia Pd | Votare no al Referendum per non alterare equilibrio tra i poteri dello Stato

Il rappresentante del Partito Democratico invita a votare no al referendum, affermando che la riforma proposta rischia di alterare l’equilibrio tra i poteri dello Stato. Secondo lui, questa modifica non migliora i servizi né le condizioni delle carceri e non accelera i processi, ma toglie poteri al Presidente della Repubblica. La sua posizione si basa sulla convinzione che la riforma non apporti benefici concreti al sistema giudiziario.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Se vogliamo migliorare la giustizia si deve votare no a questa riforma, perché toglie i poteri al Presidente della Repubblica, non migliora i servizi e le condizioni delle carceri nè accelera i processi. Bisogna votare no anche per non alterare l'equilibrio tra i poteri dello Stato". Così il senatore del Pd Francesco Boccia a Caserta, all'evento organizzato in occasione del referendum del 22 e 23 marzo sulla riforma della giustizia. " Questa riforma – ha aggiunto Boccia – non fa quello che Nordio avrebbe potuto fare in questi tre anni e mezzo, cioè sostenere il sistema giustizia. Dobbiamo difendere la Costituzione repubblicana.

