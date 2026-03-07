Boato in via Mura Torelli | esplosione in una palazzina Ingenti danni fino al secondo piano

Un’esplosione si è verificata questa mattina in una palazzina di tre piani in via Mura Torelli a Faenza, causando ingenti danni fino al secondo piano. Il boato ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che hanno assistito a un episodio che ha danneggiato strutturalmente l’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Danni rilevanti in una palazzina di via Mura Torelli. Sul posto vigili del fuoco, sanitari e tecnici per le verifiche: le cause dell'esplosione in fase di accertamento Grande spavento per un'esplosione che ha interessato una palazzina composta da tre appartamenti in via Mura Torelli, a Faenza. Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di sabato (7 marzo). Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino, insieme alla polizia locale di Faenza, al personale del 118 e ai tecnici di Italgas, impegnati nelle verifiche del caso. Fortunatamente, al momento dell'esplosione alcune persone si trovavano all'interno dell'abitazione, ma nessuna è rimasta ferita.