Boato a Faenza paura in una palazzina Cosa è successo | Esplosa una bomboletta spray

Questa mattina a Faenza, in una palazzina di via Mura, si è verificato un boato che ha causato danni al secondo piano dell’edificio. L’esplosione è avvenuta a causa di una bomboletta spray, provocando paura tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno immediatamente avviato le verifiche. Nessuna persona è rimasta ferita.

Ravenna, 7 marzo 2026 – Paura, questa mattina, in una palazzina di via Mura a Faenza: c'è stata in mattinata una esplosione che ha provocato danni contenuti al secondo di tre livelli. Non ci sono feriti. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, agenti della polizia locale, 118 e i tecnici di Italgas per le verifiche tecniche necessarie per accertare eventuali anomalie agli impianti e garantire la sicurezza della zona. Si ipotizza che l'esplosione sia avvenuta a causa di una bomboletta spray avvicinata a una fonte di calore. Una bomboletta spray: avvicinata a una fonte di calore può esplodere . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

