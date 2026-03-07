Blitz nelle celle dopo l' avvistamento di un drone | trovati droga e smartphone

Nella mattinata di venerdì, gli agenti della polizia penitenziaria hanno effettuato un blitz nelle celle di un carcere di Carinola dopo aver avvistato un drone. Durante l’intervento sono stati trovati droga e smartphone nascosti tra le mura del penitenziario. Il segretario regionale dell’Osapp ha confermato l’operazione e il ritrovamento di sostanze illegali e dispositivi elettronici all’interno della struttura.

Brillante operazione della polizia penitenziaria a Carinola, lo stupefacente occultato in un buco nel muro. Palmieri (Osapp): "Sicurezza garantita nonostante esiguità del personale" Ennesimo ritrovamento di droga e cellulari all’interno del carcere di Carinola. Secondo quanto riferisce il segretario regionale dell’Osapp, Vincenzo Palmieri, all’alba di venerdì gli agenti della polizia penitenziaria, nell’ambito delle attività di prevenzione e di contrasto all’introduzione illecita di oggetti e cose non consentiti dalla legge, dopo l’avvistamento di un drone che sorvolava la struttura detentiva, hanno immediatamente eseguito, su disposizione del comandante, una perquisizione straordinaria. 🔗 Leggi su Casertanews.it Blitz straordinario nel carcere di Salerno: trovati smartphone e drogaSmartphone e quantitativi di sostanze stupefacenti sono il frutto di una perquisizione straordinaria avvenuta questa mattina nella casa circondariale... Blitz nel carcere di Foggia: beccato detenuto su TikTok, sequestrati droga e smartphone consegnati col droneBrillanti operazioni degli agenti della polizia penitenziaria del carcere di via delle Casermette diretto dal comandante Claudio Ronci Nel tardo... Approfondimenti e contenuti su Blitz nelle celle dopo l'avvistamento.... Discussioni sull' argomento Blitz nelle celle dopo l'avvistamento di un drone: trovati droga e smartphone; Giro di cellulari e droga in carcere, è stretta sui controlli nelle celle; Dai tavolini del centro ai palazzi dei Parioli: arrestato ladro acrobata dopo inseguimento; Brescia, scoperte tonnellate di carne non idonea al consumo in una macelleria: blitz dei NAS. Blitz nelle celle dopo l'avvistamento di un drone: trovati droga e smartphoneBrillante operazione della polizia penitenziaria a Carinola, lo stupefacente occultato in un buco nel muro. Palmieri (Osapp): Sicurezza garantita nonostante esiguità del personale ... casertanews.it Blitz antidroga a Salerno, unità cinofile in azione a Piazza San Francesco - facebook.com facebook Blitz della polizia all’alba nei vicoli di Prè: denunciato un 35enne, espulsioni e 50 persone identificate x.com