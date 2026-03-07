Blitz in gran segreto per strapparlo all’Inter | 17 milioni bonus inclusi

Nelle ultime ore, un emissario è stato in visita a Belgrado per discutere di un trasferimento calcistico. L’obiettivo è convincere un giocatore a lasciare l’Inter, con un accordo che prevede un bonus di 17 milioni. Le trattative sono ancora in corso e si inseriscono nelle strategie di mercato della prossima stagione, mentre le squadre coinvolte lavorano per concludere l’affare.

Emissario a Belgrado per provare a chiudere l’operazione Proprio vero, è sempre calciomercato. Le grandi manovre in vista della prossima estate sono già iniziate, con l’ Inter tra le protagoniste. Una delle priorità dei nerazzurri è il portiere, il dopo Sommer: in questo senso il nome più caldo rimane quello di Guglielmo Vicario, in uscita dal Tottenham. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Le altre priorità? Due difensori, un nuovo laterale, unodue centrocampisti e almeno un attaccante. È facile intuire come Marotta e Ausilio avranno un gran da fare nella sessione estiva. La dirigenza di viale della Liberazione lavora come sempre anche in prospettiva futura, in tal senso un nome piuttosto ‘caldo’ è quello di Vasilij Kostov, grande talento serbo in forza alla Stella Rossa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Blitz in gran segreto per strapparlo all’Inter: 17 milioni bonus inclusi Inter, affare fatto: colpo in difesa, arriva per 4,5 milioni (bonus compresi)Colpo di mercato dell’Inter in serata con i nerazzurri che hanno chiuso un acquisto per sistemare la difesa a disposizione di Cristian Chivu. Norton Cuffy Inter, si fa dura: serve questa offerta per strapparlo al Genoadi Redazione Inter News 24L’operazione Norton Cuffy Inter si fa sempre più dura: serve questa super offerta per strapparlo al Genoa.