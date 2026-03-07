Bimbo di pochi mesi muore nell' aeroporto di Fiumicino un' ora e mezza di rianimazione | il motivo del malore

Un neonato di pochi mesi è morto all'aeroporto di Fiumicino dopo aver accusato un malore al Terminal 1. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno tentato di rianimarlo per circa un'ora e mezza, senza successo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell'accaduto. La famiglia del bambino è stata informata della tragedia.

I soccorsi del 118 hanno tentato per un’ora e mezza di rianimare il piccolo di pochi mesi nell’aeroporto di Fiumicino, ma senza successo. Il neonato si sarebbe sentito male all’interno del Terminal 1. Rapido l’arrivo dell’ambulanza e il tentativo di trasporto in elisoccorso all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Inutili i soccorsi sul piccolo cuore. Dalle prime informazioni, la causa del decesso potrebbe essere stata una malformazione cardiaca congenita. Bimbo muore in aeroporto La famiglia si trovava nel Terminal 1 quando un bimbo di pochi mesi si è sentito male. È accaduto giovedì 5 marzo scorso, nel pomeriggio. Il bimbo era con i suoi genitori al momento del malore. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Tragedia in aeroporto a Fiumicino, bimbo di pochi mesi ha un malore e muorePer il piccolo non c'è stato niente da fare: per più di un'ora e mezzo sono andati avanti i tentativi di rianimazione.

Tragedia all'aeroporto di Fiumicino, muore bimbo di pochi mesi colto da maloreTragedia all'aeroporto di Fiumicino dove un bimbo di mesi è stato colto da malore ed è poi deceduto in ospedale.

