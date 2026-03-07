Bimbo col cuore bruciato mamma di Domenico furiosa dopo la nota di Oppido | Perché mi hanno nascosto tutto?

Una madre di un bambino con il cuore bruciato si è detta furiosa dopo aver letto una nota inviata dai legali del dottor Oppido alla trasmissione Quarto Grado. La donna ha chiesto spiegazioni sul motivo per cui le sono state nascoste alcune informazioni. La nota dei legali è stata resa pubblica e ha suscitato reazioni nel pubblico e nei media.

Non si dà pace la signora Patrizia, la mamma del piccolo Domenico Caliendo, conosciuto come il "bimbo col cuore bruciato". La donna, in collegamento con Quarto Grado, è sbottata quando in trasmissione è stata letta una nota dei legali del dottor Guido Oppido, che forniscono una versione in merito al trapianto di cuore. "Perché mi hanno nascosto tutto per 60 giorni?", ha commentato la signora Patrizia. Cuore bruciato, la versione del dottor Oppido Secondo quanto riportato nella nota, il medico avrebbe agito correttamente seguendo le procedure previste. Nella nota viene scritto che "dopo aver ricevuto l'ok cuore dall'equipe degli espiantatori"...