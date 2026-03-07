Bimbo col cuore bruciato le ispezioni a Bolzano e cosa non torna nelle indagini sulla morte di Domenico

Il Ministero ha avviato un’indagine sulla morte di un bambino a Bolzano, noto come il “bimbo col cuore bruciato”. Gli ispettori si sono recati sul luogo e stanno verificando le circostanze del decesso. Le autorità stanno analizzando i dettagli emersi dalle prime verifiche e raccogliendo informazioni per fare chiarezza sulla vicenda.

Un possibile errore medico nella fase di prelievo dell'organo potrebbe aver provocato danni al cuore destinato al trapianto. È quanto viene ipotizzato dopo le verifiche condotte dagli ispettori del Ministero della Salute e del Centro nazionale trapianti sulla morte del piccolo Domenico, il "bimbo dal cuore bruciato", secondo le prime ricostruzioni trapelate dalla stampa. Ma non è chiaro se tale errore si sia verificato effettivamente, né se sia stato determinante nella morte del bimbo. In sintesi, il cuore del donatore potrebbe essere stato compromesso già quando si trovava ancora nel torace, a causa di un farmaco somministrato con un dosaggio errato durante le procedure ospedaliere a Bolzano.