Bimbi nel bosco prima notte da soli in casa famiglia | la mamma ha lasciato la la struttura dopo l’ordinanza

I bambini sono rimasti nella casa famiglia di Vasto durante la prima notte da soli, dopo che la madre ha lasciato la struttura ieri sera. L’addio è avvenuto subito dopo che un’ordinanza è stata emessa nei confronti di Catherine Birmingham, che ha quindi abbandonato il centro senza ulteriori spiegazioni. La situazione ha suscitato attenzione tra chi si occupa dei minori.