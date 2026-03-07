Il Consiglio comunale di San Felice ha approvato il bilancio 2026, che supera gli 11 milioni di euro in spese e investimenti. Le tariffe di Imu e Irpef rimangono invariate, mentre l’Unione comporta un costo di tre milioni di euro. La delibera riguarda le principali voci di spesa previste per l’anno prossimo.

Un bilancio 2026 di oltre 11 milioni di euro è la previsione di spesa e investimenti approvati dal Consiglio comunale di San Felice. Nel documento programmatico spicca la vendita della farmacia di Rivara, un toccasana per la casse comunali per la quale Comune ha ricevuto un’offerta di 1.601.000 euro. L’importo verrà utilizzato, dopo l’espletazione di tutte le formalità di legge, per abbattere alcuni mutui in conto capitale più interessi, e garantirsi così quello spazio economico da utilizzare per nuove o più ampie spese per la comunità. Buona notizia: non sono state aumentate Imu e Irpef, che costituiscono la parte più consistente delle entrate, mentre i trasferimenti dallo Stato sono sostanzialmente inalterati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bilancio, Imu e Irpef invariati. L’Unione costa 3 milioni di euro

