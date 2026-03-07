La cantante BigMama, nome d’arte di Marianna Mammone, si trovava a Dubai quando ha riferito di aver sentito i missili durante un periodo di crisi internazionale. La sua permanenza nella città è proseguita mentre si diffondeva la notizia della tensione nella regione. Successivamente, sono arrivate notizie sulla sua liberazione e sulla fine del suo stato di isolamento.

La cantante BigMama, all’anagrafe Marianna Mammone, ha vissuto giorni di forte tensione dopo essere rimasta bloccata negli Emirati Arabi Uniti nel mezzo di una crisi internazionale. L’artista, molto amata dal pubblico italiano, ha raccontato sui social la sua esperienza in tempo reale, condividendo la paura e l’incertezza di trovarsi improvvisamente nel cuore di una situazione geopolitica instabile. Il suo racconto ha attirato grande attenzione online e ha generato anche molte discussioni tra gli utenti. Tutto è iniziato durante il viaggio di ritorno da una vacanza alle Maldive. BigMama era partita dall’aeroporto di Malé con l’obiettivo di rientrare in Italia, ma durante il volo la situazione internazionale è cambiata improvvisamente. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - BigMama terrorizzata a Dubai: “Sentiamo i missili”. Poi arriva la svolta (e la pioggia di critiche)

“Sentiamo i missili sulla testa”, BigMama bloccata a DubaiLa cantante irpina racconta sui social la paura vissuta negli Emirati Arabi: volo dirottato e spazio aereo chiuso dopo l’escalation militare in Medio...

BigMama bloccata a Dubai: "Sentiamo i missili sulla testa, un incubo""Ciao ragazzi, stasera vi chiedo di darci una mano, perché stiamo vivendo un vero incubo.

Aggiornamenti e notizie su BigMama terrorizzata.

Temi più discussi: Iran: BigMama a Dubai, sono terrorizzata, sentiamo i missili; Attacco a Dubai, il racconto di BigMama: Continuiamo a sentire i missili sulla testa, sono terrorizzata; Attacco all'Iran, Big Mama bloccata a Dubai: Continuiamo a sentire i missili sulla testa, io sono terrorizzata; L'appello accorato di BigMama bloccata a Dubai: Sentiamo i missili sopra di noi, sono terrorizzata. Fateci tornare a casa.

BigMama si sfoga: Mi sono pagata il biglietto di tasca mia. Sono italiana, pago le tasse: anch’io ho diritto di chiedere aiutoLa rapper pubblica undici stories per ricostruire la disavventura vissuta a Dubai dopo la vacanza alle Maldive: Non ho mai detto di odiare l’Italia, la amo da morire. Il messaggio agli haters: La v ... quotidiano.net

BigMama, paura e gioia: «Il mio dramma a Dubai»All'indomani dal suo rientro in Italia, la rapper irpina BigMama rompe il silenzio e, attraverso i suoi canali social, dà sfogo a emozioni e pensieri maturati durante la ... ilmattino.it

«Noi continuiamo a sentire i missili sulla testa, io sono terrorizzata, siamo tantissime persone in questa situazione. Vi prego, occhi su di noi, massima attenzione su di noi, noi siamo qui, siamo in tantissimi e vogliamo tutti tornare a casa. » BigMama si sfoga cos - facebook.com facebook

In un post sui social la cantante BigMama, in lacrime, chiede aiuto sui social: "Stiamo vivendo un incubo, il mio volo è stato dirottato nel deserto. Siamo in tantissimi con i missili sulla testa, sono terrorizzata" #BigMama #Iran x.com