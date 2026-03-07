Big in Korea – Spazio Rossellini domenica 8 marzo alle ore 17 | 00

Domenica 8 marzo alle 17:00 nello spazio Rossellini si tiene l’evento “Big in Korea”. La manifestazione vede protagonisti Tommaso Bianco e Maurizio, che presentano un appuntamento dedicato alla cultura coreana. L’iniziativa si svolge nel pomeriggio e coinvolge un pubblico interessato a scoprire aspetti legati a questa nazione. L’evento è aperto a tutti e si svolge nel locale spazio Rossellini.

SPAZIO ROSSELLINI Domenica 8 Marzo 2026 ore 17.00 BIG IN KOREA con Tommaso Bianco e Maurizio Sguotti regia Kronoteatro drammaturgia Francesco D’Amore e Luciana Maniaci disegno luci Alex Nesti scene e costumi Francesca Marsella produzione Kronoteatro coproduzione Teatro Nazionale di Genova età consigliata +14 Domenica 8 marzo alle ore 17.00 lo Spazio Rossellini ospita “Big in Korea”, spettacolo firmato dalla compagnia Kronoteatro, con Tommaso Bianco e Maurizio Sguotti, su drammaturgia di Francesco D’Amore e Luciana Maniaci. La produzione, realizzata da Kronoteatro in coproduzione con il Teatro Nazionale di Genova, porta in scena un lavoro che indaga con ironia e delicatezza una condizione esistenziale sospesa: quella del “quasi”, la zona incerta in cui il desiderio di cominciare continua a rimandare il momento dell’azione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

