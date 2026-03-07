Biennale Musica A Keiji Haino il Leone d’oro

Durante la Biennale Musica 2026, viene assegnato il Leone d’oro alla carriera al compositore e performer giapponese Keiji Haino, di 73 anni. La giuria riconosce il suo ruolo di pioniere nei campi dell’improvvisazione e della sperimentazione musicale contemporanea. La premiazione si è svolta nel corso dell’evento, che celebra il suo contributo innovativo alla scena musicale.

Va al compositore e performer giapponese Keiji Haino, poeta del rumore, 73 anni, il Leone d'oro alla carriera della Biennale Musica 2026 "per il suo contributo pionieristico ai linguaggi dell'improvvisazione e della sperimentazione contemporanea". Il Leone d'argento va alla compositrice e organista canadese Sarah Davachi, 39 anni, una delle voci più interessanti della scena musicale contemporanea, incentrata sull'ibridazione di linguaggi elettronici e acustici. Lo ha deciso il Cda della Biennale di Venezia su proposta di Caterina Barbieri, direttrice del Settore Musica; la consegna dei riconoscimenti si terrà al Festival Internazionale di Musica Contemporanea (10-24 ottobre).