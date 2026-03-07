Biathlon Julia Simon vince la mass start di Kontiolahti Decima Lisa Vittozzi davanti a Martina Trabucchi

Nella settima tappa della Coppa del Mondo di biathlon a Kontiolahti, in Finlandia, si è disputata la 12,5 km mass start femminile. Julia Simon si è aggiudicata la vittoria, mentre Lisa Vittozzi si è classificata decima e Martina Trabucchi è arrivata oltre la decima posizione. La gara ha visto protagoniste anche le svedesi Elvira Oeberg e Anna Magnusson, piazzatesi rispettivamente seconda e terza.

La 12.5 km mass start femminile di Kontiolahti, in Finlandia, sede della settima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, premia la transalpina Julia Simon, che precede le svedesi Elvira Oeberg ed Anna Magnusson. Decima piazza per Lisa Vittozzi, che supera nel finale Martina Trabucchi, ottima 11ma, ma fa molto bene anche Hannah Auchentaller, che si classifica 14ma. In classifica generale guida ampiamente la transalpina Lou Jeanmonnot, con 879 punti, davanti alla finlandese Suvi Minkkinen, seconda con 703, a -176, mentre Lisa Vittozzi si conferma settima a quota 555. Nella graduatoria di specialità comanda la transalpina Julia Simon con 200 punti, davanti a Jeanmonnot, seconda con 155, a -45, mentre è decima Lisa Vittozzi con 96.