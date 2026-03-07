Il biathlon italiano si prepara a una stagione importante grazie al lavoro del tecnico valdostano Favre, che ha già alle spalle esperienze con la nazionale. In questa fase, Favre analizza i progressi e le strategie adottate per migliorare le performance dei nostri atleti, concentrandosi sulle tecniche di allenamento e sulla preparazione mentale. La sua esperienza si combina con l’impegno dei biatleti italiani, pronti a competere ai massimi livelli.

Nel biathlon, le Olimpiadi di Anterselva sono state caratterizzate dal dominio francese, con ben 13 medaglie conquistate complessivamente, record per i transalpini. Ben 7 di queste (3 ori, 3 argenti e 1 bronzo) sono arrivate con la squadra femminile, alle quali va aggiunto anche l’oro vinto nella staffetta mista. Numeri impressionanti, dietro ai quali c’è anche un italiano, Patrick Favre, che insieme a Paul Giachino è allenatore di tiro di Julia Simon e compagne. Cinquantatreenne, Favre è originario di Bionaz (Valle d’Aosta), ed è stato un biatleta di alto livello, ottenendo cinque podi in carriera, con due vittorie, e anche la medaglia d’argento nella sprint ai Mondiali di Kontiolahti del 1999. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Biathlon, dietro il dominio della Francia c'è il gran lavoro dell'italiano Favre

Si chiude qui la Diretta LIVE testuale della staffetta femminile da Oberhof (GER), a domani per l'ultima giornata di gara.

Biathlon, è ancora Italia: Giacomel secondo nell'inseguimento. Giù la staffetta femminileL’inseguimento da 12,5 km è stato emozionante fino all’ultimo. Partito dalla vittoria della sprint, Giacomel ha mantenuto la testa formando presto un quartetto con Perrot, Horn e Botn. Dopo la seconda ... gazzetta.it

Biathlon, dominio svedese in staffetta femminile. Italia undicesimaMai in discussione la vittoria della Svezia nella staffetta femminile di Coppa del Mondo di biathlon, tappa austriaca di Hochfilzen. L'Italia chiude undicesima. Podio completato da Norvegia e Germania ... rainews.it

