Biathlon Coppa del Mondo Kontiolahti | Simon vince la mass start Vittozzi decima

Nel biathlon, la gara di Kontiolahti ha visto la vittoria di una francese nella mass start, con Öberg e Magnusson sul podio. Tra gli italiani, Vittozzi si è classificata decima, mentre Trabucchi e Auchentaller sono arrivati rispettivamente undicesimo e quattordicesimo. La competizione si è svolta in un clima di alta intensità, con i concorrenti che hanno affrontato le varie fasi della gara senza particolari incidenti.

La francese conquista la gara finlandese davanti a Öberg e Magnusson. Buone indicazioni per l’Italia con Vittozzi in top ten, Trabucchi undicesima e Auchentaller quattordicesima. È Julia Simon la protagonista della mass start femminile di Kontiolahti, tappa della Coppa del Mondo di biathlon in Finlandia. La francese costruisce il successo soprattutto grazie alla rapidità al poligono e conquista la vittoria con il tempo di 34’40"0, commettendo un solo errore al tiro (1-0-0-0). Alle sue spalle si piazza la svedese Elvira Öberg, seconda a 5"6 con due errori complessivi (0-0-1-1), mentre completa il podio l’altra scandinava Anna Magnusson, terza a 8"9 dalla vincitrice (0-1-0-0). 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Biathlon, Julia Simon vince la mass start di Kontiolahti. Decima Lisa Vittozzi davanti a Martina Trabucchi Leggi anche: LIVE Biathlon, Mass start femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: vince Simon, Vittozzi in top-10. Sorprendente Trabucchi Contenuti e approfondimenti su Biathlon Coppa del Mondo Kontiolahti.... Temi più discussi: Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026: Jeanmonnot resta leader, Vittozzi e Wierer stabili; Classifica generale femminile: Jeanmonnot sempre lì, Vittozzi ancora 7ª; Coppa del Mondo, senza Wierer e Giacomel l'Italia si affida a Vittozzi; Tutti i podi e le medaglie internazionali e nazionali 2025-2026 degli atleti FVG. Biathlon femminile, Jeanmonnot leader di Coppa del MondoLa Coppa del Mondo femminile di biathlon 2025-2026 vede la francese Lou Jeanmonnot saldamente al comando della classifica generale. Dopo 14 gare disputate, Jeanmonnot ha accumulato 848 punti, ... it.blastingnews.com Biathlon, Coppa del Mondo: l'individuale maschile chiude la stagione a KontiolahtiLa tappa di Kontiolahti è tradizionalmente uno degli appuntamenti conclusivi della stagione di Coppa del Mondo. La gara individuale maschile si svolge sulla distanza di venti chilometri e richiama ... it.blastingnews.com SEMPRE PIÙ LEADER Terza vittoria consecutiva in Coppa del Mondo per Bormolini! Dominato anche lo slalom ceco di Spindleruv Mlyn… Ed è in testa a TUTTE le classifiche dello snowboard alpino! Rivediamo il quinto successo stagionale di RE - facebook.com facebook Elena Curtoni ha chiuso la discesa libera di Coppa del Mondo di sci alpino in Val di Fassa in Top 10! Ma il suo pensiero va tutto alla compagna vincitrice! Le parole per Laura Pirovano fanno scoppiare il cuore! #ItaliaTeam @Fisiofficial x.com