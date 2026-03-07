Biathlon Coppa del Mondo Kontiolahti | Simon vince la mass start Vittozzi decima

Da sportface.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel biathlon, la gara di Kontiolahti ha visto la vittoria di una francese nella mass start, con Öberg e Magnusson sul podio. Tra gli italiani, Vittozzi si è classificata decima, mentre Trabucchi e Auchentaller sono arrivati rispettivamente undicesimo e quattordicesimo. La competizione si è svolta in un clima di alta intensità, con i concorrenti che hanno affrontato le varie fasi della gara senza particolari incidenti.

La francese conquista la gara finlandese davanti a Öberg e Magnusson. Buone indicazioni per l’Italia con Vittozzi in top ten, Trabucchi undicesima e Auchentaller quattordicesima. È Julia Simon la protagonista della mass start femminile di Kontiolahti, tappa della Coppa del Mondo di biathlon in Finlandia. La francese costruisce il successo soprattutto grazie alla rapidità al poligono e conquista la vittoria con il tempo di 34’40"0, commettendo un solo errore al tiro (1-0-0-0). Alle sue spalle si piazza la svedese Elvira Öberg, seconda a 5"6 con due errori complessivi (0-0-1-1), mentre completa il podio l’altra scandinava Anna Magnusson, terza a 8"9 dalla vincitrice (0-1-0-0). 🔗 Leggi su Sportface.it

