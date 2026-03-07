biathlon azzurri lontani dalle medaglie nel day 1 delle paralimpiadi oksana masters leggendaria

Nella prima giornata di gare delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, il biathlon ha visto protagonisti atleti di diverse nazionalità nelle varie categorie, con numerose competizioni disputate sulla neve della Val di Fiemme. La squadra italiana non è riuscita a conquistare medaglie, mentre Oksana Masters si è distinta come atleta leggendaria in questa prima giornata di eventi.

Prima giornata di gare per il biathlon alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sulle nevi della Val di Fiemme si sono disputate diverse prove nelle varie categorie, ma per la squadra azzurra non sono arrivate le soddisfazioni sperate. Nella sprint maschile, categoria sitting, Marco Pisani ha chiuso al 17° posto, pagando un errore nella prima serie di tiro e accusando un ritardo di 3’07"3 dalla vetta. L’oro è andato all’ucraino Taras Rad in 19’55"5, davanti ai cinesi Liu Mengtao (+9"3) e Liu Zixu (+17"6). Lontano dalle posizioni di vertice anche Cristian Toninelli nella classe standing. L’azzurro, con due errori equamente distribuiti nelle due serie al poligono, ha terminato la gara con un distacco di 3’35"2 dal vincitore. 🔗 Leggi su Oasport.it

