Bergomi e quell' aneddoto su Maldini | Mi entrò sulla mano e poi

Giuseppe Bergomi, ex capitano dell’Inter, ricorda un episodio legato a un derby di Milano. Racconta di un momento in cui un episodio con Paolo Maldini gli rimase impresso, descrivendo un episodio in cui qualcosa gli entrò sulla mano durante la partita. Bergomi rivela il suo pensiero sul rapporto tra lui e Maldini legato a quell’incontro, senza ulteriori dettagli o interpretazioni.

Giuseppe Bergomi, storico capitano dell'Inter, racconta un aneddoto sul derby di Milano: "Quando penso alla rivalità con il Milan la prima persona che mi viene in mente è Paolo Maldini. Mi ricordo di quella volta che, durante un derby, mi entrò sulla mano per non farmi battere una punizione velocemente.". Guarda il video completo sul nostro canale YouTube per seguire il nostro viaggio tra i luoghi e i personaggi che hanno fatto la storia di Milan e Inter. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

