Berbenno in festa per Ar14nna Fontana | Arrivare alla prossima Olimpiade è possibile

A Berbenno di Valtellina si svolge una celebrazione in onore di Arianna Fontana, la campionessa dello short track. La città ha organizzato un evento pubblico per riconoscere i successi dell’atleta, che detiene il record di medaglie italiane ai Giochi olimpici invernali. La festa ha coinvolto numerosi cittadini e rappresentanti locali. Fontana ha partecipato alla cerimonia e ha commentato che arrivare alla prossima Olimpiade è possibile.

Grande abbraccio del paese alla campionessa dello short track dopo il record di medaglie olimpiche: "Ora voglio godermi questo momento e tenere tutte le porte aperte" A Berbenno di Valtellina festa grande per Arianna Fontana. Il paese natale ha celebrato la campionessa dello short track, diventata l'atleta italiana con il maggior numero di medaglie ai Giochi olimpici invernali. Un momento di orgoglio per tutta la comunità valtellinese, che si è stretta attorno alla sua atleta simbolo con un'accoglienza calorosa. L'evento, organizzato con grande cura dal Fan Club di Arianna Fontana, presieduto da Luca Fumasoni, sabato pomeriggio ha richiamato tantissime persone.