Beni confiscati | quando l’approvazione del regolamento e dell’osservatorio?

Il 7 marzo ricorre il trentesimo anniversario della legge 10996, che riguarda il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata. La normativa è stata approvata trent’anni fa e da allora sono stati adottati regolamenti e istituiti osservatori per gestire queste proprietà. Attualmente si attende l’approvazione del nuovo regolamento e la costituzione dell’osservatorio, mentre l’ex consigliere comunale ha ricordato questa data.

Intervento di Giulio Gazzaneo: "Sono passati quasi due anni da quando la Giunta comunale deliberava di procedere all'aggiornamento" Oggi, 7 marzo, ricorre il trentesimo anniversario dell'approvazione della legge 10996 in materia di riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Per tale occasione ho partecipato all'iniziativa promossa da Libera Brindisi presso "Preso Bene", bene confiscato sito in viale Commenda 160 ed ho sottoscritto la petizione per richiedere che il 2% del Fondo Unico della Giustizia sia destinato al sostegno delle realtà che gestiscono i beni confiscati. Questa giornata ci ricorda che dobbiamo tenere alta l'attenzione su ciò che accade in tema di beni confiscati, per continuare un percorso di attivazione di esperienze virtuose nella nostra città.