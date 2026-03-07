Belgrado fu bombardata di nascosto e ora gli eredi di D' Alema fan la morale

Nel 1999, durante le operazioni militari in Serbia, D’Alema afferma di aver informato l’Aula parlamentare, mentre i bombardamenti con i Tornado sono stati lanciati due giorni dopo senza preavviso pubblico. Recentemente, gli eredi di D’Alema si sono espressi critici nei confronti di chi ha commentato l’evento, nonostante le operazioni siano state condotte in segreto.

D'Alema dice di aver avvisato l'Aula dell'operazione in Serbia nel 1999. Vero, ma due giorni dopo le incursioni dei Tornado, partiti all'oscuro dei cittadini. Adesso però, per la sosta di alcuni jet, la sinistra urla allo scandalo. Da quando è scoppiato il conflitto in Iran, la questione delle basi americane in Italia è tornata d'attualità. La sinistra, con il Pd in testa, vorrebbe che il governo negasse l'uso degli scali ai velivoli degli Stati Uniti, perché la Costituzione italiana ripudia la guerra e dunque anche gli aerei che decollano per bombardare Teheran dovrebbero essere ripudiati. Dal punto di vista politico le ragioni dell'opposizione si capiscono: più che preoccuparsi di ciò che accade in Persia, pensa a come sfruttare in funzione antigovernativa i timori di un'estensione del conflitto.