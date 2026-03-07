Beko nessuna novità Preoccupano i tempi

Il progetto di reindustralizzazione dello stabilimento Beko di Viale Toselli è al centro dell'attenzione, mentre il capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale della Toscana ha incontrato i rappresentanti sindacali locali per discutere della situazione. Non sono state annunciate novità e si esprimono preoccupazioni riguardo ai tempi di attuazione del piano.

Continua a tenere banco il progetto di reindustralizzazione del sito Beko di Viale Toselli, con il capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale della Toscana Simone Bezzini che ha incontrato le principali sigle sindacali cittadine per fare il punto della situazione. "Purtroppo non ci sono grandi novità – ammette Massimo Martini segretario Uilm Uil Siena -. Abbiamo fatto una valutazione con il consigliere regionale Bezzini e fatto il punto della situazione. Come segretari territoriali per quanto riguarda la vertenza Beko abbiamo avuto un primo incontro con l'amministrazione comunale alla presenza di Gabriele Corradi. Dopodiché non abbiamo ancora avuto l'opportunità di incontrarlo.