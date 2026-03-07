Baywatch | un ex Marine tra i nuovi guardaspiaggia Thaddeus LaGrone si unisce al cast

Un ex Marine si unisce al cast di Baywatch nel ruolo di guardaspiaggia. Thaddeus LaGrone, noto per il suo ruolo in The Land, sarà Brad, un personaggio che porta con sé un passato difficile e una notevole presenza fisica. La scelta di LaGrone rafforza la squadra di soccorso nella serie reboot ambientata a Venice Beach.

Il reboot di Baywatch aggiunge un tassello fondamentale al suo team di soccorso. Thaddeus LaGrone (The Land) è stato scelto per interpretare Brad, un personaggio che promette di portare forza fisica e un passato complesso sulla spiaggia di Venice Beach. Deadline ha riferito che Brad sarà un ex Marine che, dopo due turni di servizio in una divisione d’élite, torna a casa per prendersi cura del padre malato. Descritto come una “macchina da soccorso individuale” dotata di una forza incredibile, Brad dovrà affrontare la sua sfida più grande: imparare che il lavoro del guardaspiaggia non è una missione solitaria, ma un gioco di squadra dove chiedere aiuto è un segno di forza, non di debolezza. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

