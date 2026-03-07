Baturina e Da Cunha mettono ko il Cagliari Como da Champions

Il Como ha vinto 2-1 contro il Cagliari, portandosi al quarto posto in classifica. La squadra di Fabregas ha ottenuto i tre punti nonostante la resistenza dei sardi, che avevano pareggiato momentaneamente con Esposito. La partita si è conclusa con il Como che festeggia, mentre il Cagliari deve accontentarsi di una sconfitta. La squadra di casa ha avuto la meglio nel match.

Non basta ai sardi il momentaneo 1-1 di Esposito, la squadra di Fabregas si gode almeno una notte al 4° posto CAGLIARI - Vince ma non senza soffrire il Como, che batte 2-1 il Cagliari e aggancia momentaneamente la Roma al quarto posto. Decisive per i comaschi le reti di Baturina e Da Cunha, intervallate dal pari provvisorio siglato da Esposito. Sconfitta che non rende giustizia alla prova dei sardi, che mantengono comunque, in attesa delle gare di domani, un margine di almeno tre punti sulla zona retrocessione. Primo quarto d'ora di studio da parte delle due squadre, al termine del quale il Como passa in vantaggio: serie di rimpalli nell'area dei sardi, che non sono reattivi nell'allontanare una palla vagante che Baturina piazza in rete.