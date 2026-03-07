Bassa Valtrebbia il 22enne Matteo Carini è il nuovo agente della Polizia Locale

Il 22enne piacentino Matteo Carini è stato assunto come nuovo agente della Polizia Locale nel Comune di Gossolengo, in Bassa Valtrebbia. La selezione si è basata su una graduatoria pubblicata da Gazzola, dalla quale il Comune ha scelto il candidato che ha ottenuto il secondo posto. La nomina è stata confermata dal Comune, che ha ufficializzato l’ingresso di Carini nel corpo di polizia locale.

Nuovo agente per la polizia locale della bassa Valtrebbia. Matteo Carini, 22 anni piacentino, è stato assunto dal Comune dí Gossolengo dopo essere arrivato secondo nella graduatoria di Gazzola dalla quale ha attinto il Comune di Gossolengo. Con il nuovo agente, la Polizia Locale della Bassa Val Trebbia arriva a quattro agenti più il comandante Paolo Costa. Un territorio di quattro comuni (Rivergaro, Gossolengo, Calendasco e Gragnano) di 140 chilometri quadrati e 20mila abitanti, che nel periodo estivo arrivano a 30mila persone con i turisti di Rivergaro. «Il nostro obiettivo è la sicurezza stradale e in particolare il traffico su ss45, sp28 e sp7», sottolinea il comandante. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Napoli, sperona agente della Polizia Locale dopo inseguimento: identificato e bloccato 22enne di ArzanoSi è conclusa nel giro di un giorno l’operazione che ha portato all’individuazione e al fermo di un 22enne di Arzano, responsabile di aver speronato...

Barista ucciso nel veneziano, il killer è un agente della polizia localeAGI - È un agente della polizia locale l'omicida di un barman moldavo, ritrovato senza vita nella mattinata del 31 dicembre in un campo agricolo di...