L’Europa ha inviato aiuti a Cipro mentre il paese continua a essere sotto pressione. Sui monti Troodos, l’intelligence anglo-americana utilizza antenne di grande sensibilità per monitorare le attività nella regione. La presenza di queste infrastrutture sottolinea il ruolo strategico dell’isola in questioni di sicurezza e spionaggio internazionale. La situazione rimane tesa, con le forze coinvolte che vigilano attentamente sulla zona.

La neve è caduta sui Troodos, i monti nella parte centrale di Cipro. Una coda dell’inverno. Ma su alcune di queste cime ci sono «macchie» bianche anche in agosto: le cupole che racchiudono le antenne dell’intelligence anglo-americana, così sensibili da arrivare fino al cuore del Medio Oriente. Una delle tante installazioni di un’isola nella tempesta, colpita da un drone lanciato (pare) dagli Hezbollah contro la base britannica di Akrotiri. Incalzanti gli ultimi giorni. Arrestato un azero e la moglie estone, sospettati di attività spionistica in favore dell’Iran e collegati ad altri membri di una rete: dovevano sorvegliare proprio gli... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Basi, spionaggio, alleanze e affari: l’Europa in aiuto di Cipro (che resta sotto tiro)

Leggi anche: Cipro sotto attacco dei missili iraniani, allerta per le basi militari britanniche

Missili iraniani sulle basi britanniche a Cipro, minaccia smentita ma è allerta in tutta Europa: “Monitoriamo”Il ministro della Difesa britannico John Healey aveva comunicato il lancio di due droni dall’Iran in direzione di Cipro, dove si trovano basi...

Altri aggiornamenti su Basi spionaggio alleanze e affari....

Argomenti discussi: L'Europa in aiuto di Cipro sotto tiro: basi, spionaggio, alleanze (e affari).

Basi, spionaggio, alleanze e affari: l’Europa in aiuto di Cipro (che resta sotto tiro)Sui monti Troodos l’intelligence anglo-americana gestisce delle antenne così sensibili che riescono ad «ascoltare» fino nel cuore del Medio Oriente ... msn.com

La mappa delle basi Usa in Italia: dove e quante sonoLa presenza militare statunitense nella penisola comprende una rete di oltre cento installazioni tra basi operative, centri di comando e infrastrutture logistiche: una struttura strategica che consent ... msn.com