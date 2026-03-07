Bari celebra la lotta greco-romana | inaugurato il murale con la storica medaglia olimpica del 1948

Bari ha celebrato la lotta greco-romana con l’inaugurazione del 43° murale di Retake Bari, intitolato

Arte, sport e comunità per il 43° murale di Retake Bari: l’opera firmata dal duo Sungre. Presente anche la medaglia vinta dal lottatore barese nel 1948 ai giochi olimpici di Londra L’opera è stata realizzata dal duo artistico Sungre, formato da Gianfranco Susca e Noemi Mastrorillo, e rappresenta un nuovo tassello nel percorso di rigenerazione urbana partecipata promosso dall’associazione nella città. Il progetto è stato realizzato grazie al contributo di Tennis Tecnica e alle vernici fornite da Sikkens Italia. L’evento si è svolto al Giardino Francesca Laura Morvillo, dove fin dalle prime ore della mattina volontari, cittadini e giovani atleti si sono ritrovati per una giornata all’insegna dello sport e della partecipazione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Campionati Under 17 di lotta greco-romana: medaglia d'argento per Mantarro della Energy Club CataniaFrancesco Mantarro della società catanese Energy Club Catania lo scorso 21 febbraio 2026 ha vinto la medaglia d'argento per la categoria 92 kg ai...

Lotta greco romana: il CUS Bari vince il titolo italiano U17Il CUS Bari ha conquistato il titolo italiano U17 nella lotta greco-romana ai Campionati Italiani andati in scena domenica 22 febbraio al PalaFIJLKAM...

