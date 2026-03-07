A Roma è stata scoperta una nuova tendenza chiamata Brinner, un termine che unisce breakfast e dinner. Finora considerato un fenomeno da social media, il Brinner rappresenta un esempio delle mutate abitudini alimentari della popolazione. Questa novità ha attirato l’attenzione di chi osserva le attività legate al cibo e alle scelte di consumo. Il fenomeno si sta diffondendo tra i locali e i visitatori della città.

Una delle ultime mode della ristorazione è portare i piatti della colazione (uova, pancake, cereali, yogurt eccetera) nel pasto della sera, ed ecco il mix tra breakfast e dinner. Una tendenza subito intercettata da tre giovani imprenditori che nella capitale, a due passi da Porta Pia, hanno aperto il primo locale dedicato. Che presta anche molta attenzione al caffè Si chiama Brinner, crasi di breakfast e dinner, e a prima vista sembra una trovata da social. In realtà è uno dei segnali più chiari di come stiano cambiando le abitudini alimentari. Sempre più persone scelgono di cenare con uova, pancake, cereali, yogurt, waffle e lievitati vari, spostando l’immaginario della colazione nella fascia serale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bap, a Roma la scoperta del Brinner

? Capodanno a Bari: Gigi D’Alessio e un cast stellare per il brinner di MediasetAscolti TV di domenica 18 gennaio 2026: vince Canale5 in prime time, Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna dominano l’access Arisa a Sanremo 2026:...

Oltre un milione di prodotti pericolosi sequestrati a Roma in vista del Carnevale, la scoperta della GdfEseguite due denunce ed effettuato un sequestro di oltre 1,1 milioni di prodotti: è il riassunto di un’operazione della Guardia di Finanza, condotta...

Altri aggiornamenti su Bap a Roma la scoperta del Brinner.

Temi più discussi: In una buona caffetteria di Roma ora si può fare la colazione anche all’ora di cena; Il brinner arriva a Roma: la colazione si sposta all’ora di cena; Colazione a ora di cena? A Roma c’è un locale in cui si può (ed è già una moda).

C’è un quartiere di Roma dove aprono solo caffetterie specialty. Il distretto del buon caffèDa Bap tutto è specialty, non solo il caffè, precisano i fondatori del nuovo locale poco distante da Porta Pia, a Roma. In quello che si sta conformando come un piccolo distretto di ottime ... romatoday.it

Furti ai tavolini dei bar a Roma, la trappola dei gestori che si fingono clienti: «Seduti come turisti, così aspettiamo i ladri»Almeno un furto a settimana e, alla fine, ristoratori e titolari dei locali di Testaccio si sono organizzati. L'ultimo escamotage per stanare i borseggiatori è fingersi un cliente che sta consumando e ... ilmessaggero.it

Si chiama Brinner, dalla fusione delle parole inglesi breakfast e dinner. Fenomeno nato negli Usa che Bap, un format dalla grande vocazione internazionale, ha importato per primo a Roma. - facebook.com facebook