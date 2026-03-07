Banana Joe | tutto quello che c’è da sapere sul film

Stasera alle 21:20 su Rete 4 viene trasmesso il film Banana Joe, diretto da Steno e uscito nel 1982. La pellicola vede come protagonista Bud Spencer. La trama e il cast sono stati annunciati, e la trasmissione sarà disponibile in streaming sulla stessa rete. La programmazione fa parte della serata dedicata ai film di produzione italiana.

Banana Joe: trama, cast e streaming del film su Rete 4. Questa sera, sabato 7 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Banana Joe, film del 1982 è diretta da Steno (pseudonimo di Stefano Vanzina), con protagonista Bud Spencer. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. L’azione si svolge ad Amantido in una non precisata Repubblica sud-americana, dove Banana Joe svolge il suo commercio di banane che scambia con altri prodotti per i suoi protetti, gli indigeni del villaggio. Un giorno arriva un boss della malavita che vorrebbe impianare una industria – colonizzazzione di Amantido. Joe, che non ha licenza di commercio, si scontra con gli uffici burocratici della regione, è costretto a fare il servizio militare e finisce anche in carcere. 🔗 Leggi su Tpi.it

