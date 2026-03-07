Un uomo di 47 anni è stato fermato dopo aver toccato nelle parti intime un bambino di 3 anni in un negozio di un centro commerciale a Secondigliano. L’episodio è avvenuto nella libreria del centro commerciale La Birreria, davanti agli occhi della madre del bambino. Dopo aver aggredito il piccolo, l’uomo è scappato, ma è stato fermato dal padre del bambino.

Il piccolo gironzolava tra i corridoi della libreria di un centro commerciale quando si avvicina a quell’uomo che indossa la tuta della nettezza urbana e iniziano gli abusi Si è avvicinato a un piccolo di 3 anni nella libreria del centro commerciale La Birreria di Secondigliano, alle porte di Napoli, e sotto gli occhi della madre lo ha toccato nelle parti intime, venendo poi fermato dal padre per poi scappare. A chiamare il 112 una donna che segnala una violenza sessuale su un bambino. I Carabinieri della compagnia Napoli Stella intervengono nel centro commerciale. I fatti sarebbero avvenuti intorno alle 19 in una libreria. Una coppia è con il bambino di 3 anni e stanno dando un’occhiata in giro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bambino di 3 anni abusato in un negozio di un centro commerciale a Secondigliano: fermato un 47enne

Leggi anche: Napoli, violenza sessuale su un bambino di tre anni al centro commerciale La Birreria: arrestato 47enne

Volenza sessuale su bambino di 3 anni, arresto finto operatore Asia al centro commerciale Birreria di SecondiglianoL'uomo, 47 anni, è stato arrestato dai carabinieri dopo una colluttazione; indossava una tuta di Asia, ma non è un dipendente dell'azienda.

Aggiornamenti e notizie su Bambino di 3 anni abusato in un negozio....

Temi più discussi: Bimbo rischia di soffocare con un pezzo di carota, salvato dalla Polizia locale a Bottanuco; Cosa possono aspettarsi i bambini di Gaza dal Board of Peace?; Bimbo morto Napoli, testimoni: espianto avvenuto 4 minuti prima dell'arrivo del cuore sano; Lo straziante addio al piccolo Jason, morto a 3 anni dopo un terribile male: Era un bimbo speciale, di una bontà rara.

Napoli, abusa di un bimbo di 3 anni in un centro commerciale: arrestato 47enneSi è avvicinato a un piccolo di 3 anni nella libreria del centro commerciale La Birreria di Secondigliano, alle porte di Napoli, e sotto gli occhi della madre lo ha toccato nelle parti intime, venendo ... msn.com

Bimbo di 3 anni molestato in libreria: arrestato 47enne a SecondiglianoL'allarme è scattato intorno alle 19, quando una donna ha contattato il 112 segnalando una presunta violenza ai danni di un bambino all'interno di una libreria del centro commerciale. agro24.it

Napoli, violenza sessuale su un bambino di tre anni al centro commerciale - facebook.com facebook

I primi anni di vita di un bambino, si sa, sono i più delicati e complessi da gestire. Ogni minimo colpo di tosse, qualsiasi rossore sospetto sulla pelle del neonato si trasforma in un rumorosissimo campanello d’allarme per un genitore x.com