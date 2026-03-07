Bagnolo punto sugli allagamenti | Lavori alla cassa di espansione

A Bagnolo si è parlato degli allagamenti, con l’annuncio di lavori alla cassa di espansione. A Montemurlo è stata costituita una nuova cabina di regia dedicata al rischio idraulico, riunita questa mattina in municipio per discutere delle misure da adottare. Entrambi gli incontri hanno coinvolto rappresentanti delle autorità locali e tecnici incaricati di monitorare e gestire le criticità.

Nuova cabina di regia sul rischio idraulico a Montemurlo. La riunione si è svolta in municipio una riunione operativa tra il sindaco Simone Calamai, i tecnici e i vertici di Publiacqua per fare il punto sui cantieri in corso e sull’avanzamento del piano operativo e dello studio sul territorio, condotto da Publiacqua con Autorità idrica Toscana. Si tratta di una serie di interventi concreti che andranno a ridurre in tempi brevi quelle che sono le criticità di allagamento stradale e drenaggio urbano che si verificano sul territorio a fronte di piogge di forte intensità. Publiacqua ha scelto Montemurlo come primo Comune a livello regionale, dove realizzare uno studio sulle interconnesioni tra il sistema idrico e anche quello fognario. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bagnolo, punto sugli allagamenti: "Lavori alla cassa di espansione" Decisivi i lavori fatti. Ma solo la cassa d’espansione garantirà la serenità a CotignolaIl ciclone di Natale ha soprattutto colpito le aree montane delle tre vallate del Santerno, del Senio e del Lamone-Marzeno, ma dei quattro corsi... Rischio idraulico nel X Municipio, via libera alla cassa di espansione sul Canale PaloccoX Municipio, 1° gennaio 2026 – Roma Capitale compie un nuovo passo avanti nella messa in sicurezza idraulica del territorio con l’approvazione della... Tutti gli aggiornamenti su Bagnolo punto sugli allagamenti Lavori.... Argomenti discussi: Bagnolo, punto sugli allagamenti: Lavori alla cassa di espansione. Bagnolo, punto sugli allagamenti: Lavori alla cassa di espansioneNuova cabina di regia sul rischio idraulico a Montemurlo. La riunione si è svolta in municipio una riunione operativa tra il sindaco Simone Calamai, i tecnici e i vertici di Publiacqua per fare il pun ... lanazione.it Stazione di Bagnolo, entro aprile gli ascensori: il punto sui lavoriBAGNOLO (Reggio Emilia) – Proseguono gli interventi di riqualificazione alla stazione ferroviaria di Bagnolo in Piano, con l’obiettivo di migliorarne accessibilità e sicurezza. Dopo la rimozione degli ... reggionline.com