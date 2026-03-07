Bagnoli commercianti contro i lavori | Continuiamo a respirare veleni

A Bagnoli, circa sessanta commercianti hanno affisso un cartello con la scritta “Bagnoli non è in vendita” e hanno firmato un documento che chiede la sospensione dei lavori in corso, che definiscono “della vergogna”. I negozianti lamentano di continuare a respirare veleni a causa delle attività di cantiere e sono scesi in campo per esprimere il loro dissenso.

Circa sessanta esercenti hanno firmato un documento in cui chiedono di fermare le operazioni in corso per l'America's Cup "Bagnoli non è in vendita". È il cartello affisso in circa 60 vetrine di Bagnoli. Altrettanti commercianti hanno firmato un documento in cui chiedono la sospensione dei lavori che loro definiscono "della vergogna". Il riferimento è ai lavori di messa in sicurezza dell'America's Cup in corso sul litorale del quartiere a Ovest di Napoli. Da settimane, centinaia di camion entrano ed escono da cantiere. Trasportano la sabbia con cui saranno coperti i teli protettivi sistemati sulla colmata di Bagnoli, ciò che l'Italsider ha lasciato in eredità.