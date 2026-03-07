Baffetti dribbling e tocchi di suola | Licina l' erede di Yildiz che poteva essere Karl

Licina, giovane talento del calcio, si distingue per i suoi dribbling e i tocchi di suola. Ha lasciato il Bayern Monaco, dove ha condiviso il campo con un fantasista tedesco, il quale ha contribuito alla sua partenza. Ora, l’erede di Yildiz sta dimostrando di poter fare la differenza in campo, attirando l’attenzione per le sue qualità tecniche.

È presto, molto presto, ma Adin Licina non vuole assolutamente perdere tempo. Talento tedesco classe 2007, è alla Juventus da inizio febbraio, strappato al settore giovanile del Bayern Monaco con l'accordo di una percentuale sulla rivendita e la possibilità di pareggiare le offerte economiche di altri club. Lì in Baviera è cresciuto tantissimo nel corso degli anni, però le sue ambizioni da prima squadra sono rimaste un po’ soffocate dall’esplosione di un altro giovane a cinque stelle che si muove tra la trequarti e la fascia destra, Lennart Karl. Così Licina si è guardato intorno e ha trovato una Signora pronta ad accoglierlo e a farne – potenzialmente – un calciatore fatto e finito: dopo tutto, nel 2022 Kenan Yildiz aveva percorso la stessa tratta tra la Baviera e il Piemonte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

